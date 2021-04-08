Росія образливо відповіла на заяву Пентагона щодо України, фото — DW

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Ракурс

Загострення ситуації на Донбасі та військові приготування Росії продовжують бути в центрі міжнародних подій.

МЗС Росії відповіло іронічно-образливим випадом на заяву представника Міністерства оборони США Джона Кірбі з приводу ескалації конфлікту з Україною.

Відповідь опублікували в офіційному Telegram-каналі зовнішньополітичного відомства РФ.

Кірбі раніше заявив, що американській стороні «повністю незрозуміло, що роблять росіяни».

Нам давно повністю зрозуміло, що вам повністю багато чого незрозуміло. Доганяйте, — відповіли в російському МЗС.

Заступник міністра Сергій Рябков раніше розповідав, що Сполученим Штатам ще минулого тижня надані пояснення щодо російської позиції, а «спілкуватися в тому тоні, який пропонує США, Москва відмовляється».

2 квітня Київ звинуватив Москву в нарощування військової присутності в Донбасі, а міністри закордонних справ країн Євросоюзу вирішили обговорити «військову активність Росії навколо України». Згодом Україна почала активні переговори з цього приводу зі своїми союзниками в НАТО та ЄС.

Російські депутати також підлили масла у вогонь словесного протистояння.

Україна перетворилася в видатковий матеріал для Сполучених Штатів, і в разі загострення ситуації американці не будуть жертвувати своїми солдатами і навіть поставляти Києву зброю. Краще скинути їх під «танки», а там видно буде, — таке заявив для росЗМІ перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав санкційну політику США проти РФ «тупою».

Таким чином він відреагував на повідомлення про те, що США завершили збір доказів втручання Росії у вибори та хакерську атаку через ПО SolarWinds.

Навіть така структура, як неурядова організація Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується тупикова лінія США, може, навіть тупа, яка не приносить жодних результатів з точки зору цілей, які оголошувалися, коли вводились санкції, —- сказав Лавров.

За неофіційною інформацією, США можуть покарати Росію висилкою розвідників, що працюють під дипломатичним прикриттям, та новими санкціями. Лавров попередив, що Росія відповість на «недружні дії».