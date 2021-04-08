Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Катер. Фото: Вікіпедія

Росія перекидає в Чорне море десантні катери

8 кві 2021, 14:24
999

Агресія Росії біля українських кордонів продовжує наростати. Міжфлотський перехід почали десантні та артилерійські катери Каспійської флотилії.

Перед виходом в море екіпажі відпрацювали цикл базової підготовки та виконали курсові завдання в морі. Про це повідомила прес-служба Південного військового округу РФ.


Зазначається, що під час підготовки до переходу катери тренувалися пересуватися в вузьких ділянках і проливних зонах. Екіпажі катерів повинні взяти участь в залікових морських навчаннях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий польовий табір армії Російської Федерації виявили біля українського кордону. Знайшли табір військових країни-агресора поблизу Воронежа, на поле довжиною 3−4 км. Виявити його місцезнаходження допомогли відеозаписи місцевих жителів. У таборі розміщена різноманітна бронетехніка, зафіксували й танки. Цей табір новий, він формується останніми днями. Тут розгорнули наметове містечко, кухню і польовий госпіталь.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів