Росія перекидає в Чорне море десантні катери

Катер. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n152959-rosiya-perekydaie-v-chorne-more-desantni-katery.html

Ракурс

Агресія Росії біля українських кордонів продовжує наростати. Міжфлотський перехід почали десантні та артилерійські катери Каспійської флотилії.

Перед виходом в море екіпажі відпрацювали цикл базової підготовки та виконали курсові завдання в морі. Про це повідомила прес-служба Південного військового округу РФ.

Зазначається, що під час підготовки до переходу катери тренувалися пересуватися в вузьких ділянках і проливних зонах. Екіпажі катерів повинні взяти участь в залікових морських навчаннях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий польовий табір армії Російської Федерації виявили біля українського кордону. Знайшли табір військових країни-агресора поблизу Воронежа, на поле довжиною 3−4 км. Виявити його місцезнаходження допомогли відеозаписи місцевих жителів. У таборі розміщена різноманітна бронетехніка, зафіксували й танки. Цей табір новий, він формується останніми днями. Тут розгорнули наметове містечко, кухню і польовий госпіталь.