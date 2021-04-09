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Ракурс
Рейтинг партий назвал политсилы, которые прошли бы в Раду

Рейтинг партий назвал политсилы, которые прошли бы в Раду (ИНФОГРАФИКА)

9 апр 2021, 12:00
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Рейтинг партий по результатам опроса украинцев, проведенного 6−7 апреля, в пятницу обнародовала социологическая группа «Рейтинг».

В парламентском рейтинге лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа», за которую готовы проголосовать 22,9% среди тех, кто определился. Партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддерживают 14,6% респондентов, а партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14,2%, сообщает пресс-служба «Рейтинга».

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, парламентариями стали бы представители четырех партий — «Слуги народа», «Европейской солидарности», ОПЗЖ и «Батькивщины» (12,9%).

Рейтинг партій 2021

Рейтинг партій 2021

У всех остальных политсил поддержка составляет менее 5%:

  • партия «Сила и честь» — 4,7%,

  • Радикальная партия — 4,4%,

  • «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,3%,

  • партия Мураева «Наши» — 3,5%,

  • «УДАР» — 3,4%,

  • партия «Свобода» — 3,4%,

  • партия Шария — 3,4%,

  • партия «Голос» — 2,6%,

  • партия «Самопомощь» — 2,4%.

Опрос проводился 6−7 апреля среди 2,5 тыс. респондентов методом телефонных интервью. Статистическая ошибка не должна превышать 2%.

Напомним, опрос в марте демонстрировал следующие результаты:

  • «Слуга народа» — 20,8%,

  • «Европейская солидарность» — 15%,

  • ОПЗЖ — 14,8%,

  • «Батькивщина» — 12,4%,

  • «Сила и честь» — 5%,


  • «Украинская стратегия Гройсмана» — 5%.

Источник: Ракурс


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