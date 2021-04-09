Рейтинг партий назвал политсилы, которые прошли бы в Раду (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153004-reyting-partiy-nazval-politsily-kotorye-proshli-by-v-radu-infografika.htmlРакурс
Рейтинг партий по результатам опроса украинцев, проведенного 6−7 апреля, в пятницу обнародовала социологическая группа «Рейтинг».
В парламентском рейтинге лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа», за которую готовы проголосовать 22,9% среди тех, кто определился. Партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддерживают 14,6% респондентов, а партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14,2%, сообщает пресс-служба «Рейтинга».
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, парламентариями стали бы представители четырех партий — «Слуги народа», «Европейской солидарности», ОПЗЖ и «Батькивщины» (12,9%).
У всех остальных политсил поддержка составляет менее 5%:
партия «Сила и честь» — 4,7%,
Радикальная партия — 4,4%,
«Украинская стратегия Гройсмана» — 4,3%,
партия Мураева «Наши» — 3,5%,
«УДАР» — 3,4%,
партия «Свобода» — 3,4%,
партия Шария — 3,4%,
партия «Голос» — 2,6%,
партия «Самопомощь» — 2,4%.
Опрос проводился 6−7 апреля среди 2,5 тыс. респондентов методом телефонных интервью. Статистическая ошибка не должна превышать 2%.
Напомним, опрос в марте демонстрировал следующие результаты:
«Слуга народа» — 20,8%,
«Европейская солидарность» — 15%,
ОПЗЖ — 14,8%,
«Батькивщина» — 12,4%,
«Сила и честь» — 5%,
«Украинская стратегия Гройсмана» — 5%.