Рейтинг Зеленского прекратил рост – новый опрос. Фото: УП

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Новый президентский рейтинг свидетельствует, что действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 24,9% голосов среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

В то же время за бывшего президента Петра Порошенко проголосовали бы 13,1% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

За лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали бы 12,1% украинцев, а за нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко — 11,9%. Представителя «Силы и чести» Игоря Смешко поддержали бы 6,8% респондентов, а бывшего премьера Владимира Гройсмана — 5,1%.

Также 4,9% респондентов поддержали бы лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, а за председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова проголосовали бы 4,8%.

Еще 4,6% респондентов проголосовали бы за представителя партии «Наши» Евгения Мураева, а лидера «Самопомощи» Андрея Садового поддержали бы 2,6% украинцев.

Моделирование второго тура президентских выборов дало такие результаты: Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, результаты следующие: в паре Зеленский против Порошенко результат 64% на 36% в пользу действующего главы государства.

В паре Зеленский против Тимошенко — 57% на 43%, в паре Зеленский против Бойко — 67% на 33%. В паре Тимошенко против Порошенко — 59% на 41% в пользу лидера партии «Батькивщина». В паре Бойко против Порошенко — паритет 51% на 49%.

Исследование проводили 6−7 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2 тыс. 500 респондентов, метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Ранее мы сообщали, что рейтинг Владимира Зеленского в марте 2021 года вырос на 2%. Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий глава государства — 24,7%.