Продолжается сооружение газопровода «Северный поток-2», фото: RT

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Запуск «Северного потока-2» — газопровода, который прокладывают по дну Балтийского моря с целью обеспечить прямые поставки газа из России в Германию, сделает Украину значительно слабее.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил об этом в своей статье для The Wall Street Journal.

По словам министра, в результате запуска этого газопровода Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отключена от Западной Европы. В то же время для Германии, считает Резников, «нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе».

Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов, — отмечает министр.

Резников отмечает, что Россия в 2014 году уже пыталась давить на Украину, угрожая отключением газа, однако тогда в Москве приходилось учитывать, что значительная часть российского газа попадает в Европу через Украину.

Если построить «Северный поток-2», этот фактор перестанет быть важным, — отметил Резников.

Напомним, по информации американских СМИ, США планируют назначить спецпосланника для проведения переговоров по остановке строительства «Северного потока-2».