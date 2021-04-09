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Триває спорудження газогону «Північний потік-2», фото: RT
Як «Північний потік-2» вплине на Україну, розповіли в урядіhttps://racurs.ua/ua/n153002-yak-pivnichnyy-potik-2-vplyne-na-ukrayinu-rozpovily-v-uryadi.htmlРакурс
Запуск «Північного потоку-2» — газогону, який прокладають по дні Балтійського моря з метою забезпечити пряме постачання газу з Росії в Німеччину, зробить Україну значно слабшою.
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про це у своїй статті для The Wall Street Journal.
За словами міністра, в результаті запуску цього газогону Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від Західної Європи. Водночас для Німеччини, вважає Резніков, «немає комерційної необхідності у ще одному газопроводі».
Хоча Німеччина мало що виграє, Україна може втратити доходи від транзиту на мільярди доларів, — наголошує міністр.
Резніков наголошує, що Росія у 2014 році вже намагалася тиснути на Україну, погрожуючи відключенням газу, проте тоді Москві доводилося враховувати, що значна частина російського газу потрапляє до Європи через Україну.
Якщо побудувати «Північний потік-2», цей фактор перестане бути важливим, — наголосив Резніков.
Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, США планують призначити спецпосланника для проведення переговорів щодо зупинки спорудження «Північного потоку-2».
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