Рейтинг Зеленського припинив зростання – нове опитування. Фото: УП

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Ракурс

Новий президентський рейтинг свідчить, що чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би 24,9% голосів серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

Натомість за колишнього президента Петра Порошенка проголосували б 13,1% респондентів. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко проголосували б 12,1% українців, а за нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка — 11,9%. Представника «Сили і честі» Ігоря Смешка підтримали б 6,8% респондентів, колишнього прем'єра Володимира Гройсмана — 5,1%.

Також 4,9% респондентів підтримали б лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка, а за голову Верховної Ради Дмитра Разумкова проголосували б 4,8%.

Ще 4,6% респондентів проголосували б за представника партії «Наші» Євгена Мураєва, а лідера «Самопомочі» Андрія Садового підтримали б 2,6% українців.

Моделювання другого туру президентських виборів дало такі результати: Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами.

Серед тих, хто має намір голосувати й визначився з вибором, результати такі: в парі Зеленський проти Порошенка результат 64% на 36% на користь чинного глави держави.

В парі Зеленський проти Тимошенко — 57% на 43%, в парі Зеленський проти Бойка — 67% на 33%. У парі Тимошенко проти Порошенка — 59% на 41% на користь лідера партії «Батьківщина». В парі Бойко проти Порошенка — паритет 51% на 49%.

Дослідження проводили 6−7 квітня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Було опитано 2 тис. 500 респондентів, метод опитування — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.

Раніше ми повідомляли, що рейтинг Володимира Зеленського у березні 2021 року зріс на 2%. Якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, найбільше голосів отримав би чинний глава держави — 24,7%.