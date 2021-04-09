Рейтинг партій вказав політсили, які пройшли б до парламенту

https://racurs.ua/ua/n153004-reytyng-partiy-vkazav-politsyly-yaki-proyshly-b-do-parlamentu-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партій за результатами опитування українців, яке було проведено 6−7 квітня, у п’ятницю оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

У парламентському рейтингу лідирує партія Володимира Зеленського «Слуга народу», за яку готові проголосувати 22,9% серед тих, хто визначився. Партію екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» підтримують 14,6% респондентів, а партію «Опозиційна платформа — За життя» — 14,2%, інформує прес-служба «Рейтингу».

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, парламентарями стали б представники чотирьох партій — «Слуги народу», «Європейської солідарності», ОПЗЖ та «Батьківщини» (12,9%).

Усі інші політсили мають підтримку менше 5%:

партія «Сила і честь» — 4,7%,

Радикальна партія — 4,4%,

«Українська стратегія Гройсмана» — 4,3%,

партія Мураєва «Наші» — 3,5%,

«УДАР» — 3,4%,

партія «Свобода» — 3,4%,

партія Шарія — 3,4%,

партія «Голос» — 2,6%,

партія «Самопоміч» — 2,4%.

Опитування проводилося 6−7 квітня серед 2,5 тис. респондентів методом телефонних інтерв’ю. Статистична помилка не повинна перевищувати 2%.

Нагадаємо, опитування у березні демонструвало такі результати: