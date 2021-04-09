Комунальне підприємство «Київблагоустрій» закидали зеленкою та фарбою, фото: Микола Бойко

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У Києві закидали зеленкою і фарбою Департамент міського благоустрою та комунальне підприємство «Київблагоустрій», яке, зокрема, здійснює демонтаж незаконних МАФів.

Виконувач обов’язків директора «Київблагоустрою» Микола Бойко повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 9 квітня.

Пошкоджені автівки, розписаний паркан, по території розкидані лампочки із зеленкою. Працює слідчо-оперативна група, — зазначив чиновник.

На думку Бойка, цей інцидент є продовженням вчорашньої історії — вранці 8 квітня він виявив перед воротами свого будинку чотири пляшки з «коктейлями Молотова» та записку з погрозами. Ворота невідомі особи облили бензином.

Тоді чиновник зазначав, що напряму пов’язує такі погрози зі своєю професійною діяльністю.