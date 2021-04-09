Скільки українців бояться нападу Росії на Україну, розповіли соціологи. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153008-skilky-ukrayinciv-boyatsya-napadu-rosiyi-na-ukrayinu-rozpovily-sociology-infografika.html

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Третина українців вважають високою ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, йдеться у новому опитуванні.

36% опитаних оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу, 31% — як середню, 15% — низьку, 12% — кажуть, що загрози немає. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

У порівнянні з груднем 2018 року (коли відбулося захоплення Росією українських моряків), кількість тих, хто вважав, що загроза є високою, зросла майже у півтора раза.

Також 68% опитаних зазначили, що чули про першу телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом (21% — багато чули, 47% — щось чули), а 32% нічого про це не знають.

Водночас 50% респондентів позитивно ставляться до цієї новини, 35% — нейтрально, лише 9% —негативно. Серед тих, хто добре знає про розмову двох президентів, майже 70% позитивно ставляться до цього факту.

Крім того, 43% українців переконані, що відносини між Україною та США покращаться після приходу до влади Байдена (у лютому 2020 року таких було 38%). 41% респондентів говорять, що вони не зміняться, лише 6% очікують погіршення.

Дослідження проводили 6−7 квітня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Було опитано 2 тис. 500 респондентів, метод опитування — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак оцінив концентрацію російських військ біля кордонів України й розповів, чи є загроза нападу РФ критичною. Він наголосив, що ЗСУ готові дати адекватну відсіч окупанту в разі повномасштабного вторгнення.