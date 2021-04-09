COVID у Києві підкосив 1,8 тис. осіб, діти вперше потребують кисневої підтримки — Кличко

https://racurs.ua/ua/n153007-covid-u-kyievi-pidkosyv-1-8-tys-osib-dity-vpershe-potrebuut-kysnevoyi-pidtrymky-klychko.html

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Коронавірус у Києві виявили у 1 тис. 864 осіб. Загалом з початку пандемії COVID-19 заразилося понад 174 тис. мешканців столиці.

Хочу наголосити, що, на жаль, у столиці також зростає смертність від коронавірусу. Як і на початку пандемії, помирають переважно люди похилого віку. Середній вік тих, чиє життя забрав вірус, — 70 років, — повідомив 9 квітня на онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, впродовж останньої доби у мегаполісі інфікувалися:

1087 жінок віком від 18 до 90 років;

732 чоловіки віком від 18 до 86 років;

25 дівчаток від одного до 15 років;

20 хлопчиків від семи місяців до 16 років.

Станом на ранок п’ятниці у Києві коронавірусна інфекція забрала життя 48 українців. Найбільше випадків захворювання виявили в:

Деснянському районі (432),

Дарницькому районі (363),

Дніпровському районі (269).

Все більше стало в Києві хворіти дітей. І вони частіше потрапляють в лікарню, аніж рік чи півроку тому. Зі складнішим перебігом хвороби. В нас є діти, які потребують кисневої підтримки! Чого не було раніше. Зараз кисневу підтримку отримують 3 тис. 885 осіб, під апаратами ШВЛ перебувають 86 хворих, — резюмував Кличко.



За його словами, кількість госпіталізованих пацієнтів не зменшується. У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4 тис. 633 хворих, зокрема й 43 дитини. 3 тис. 240 пацієнтів перебувають у важкому стані.