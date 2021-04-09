COVID в Киеве заразил 1,8 тыс. человек, в кислородной поддержке нуждаются дети — Кличко

https://racurs.ua/n153007-covid-v-kieve-zarazil-1-8-tys-chelovek-v-kislorodnoy-podderjke-nujdautsya-deti-klichko.html

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Коронавирус в Киеве обнаружили у 1 тыс. 864 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились более 174 тыс. жителей столицы.

Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, в столице также растет смертность от коронавируса. Как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста. Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус — 70 лет, — сообщил 9 апреля на онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, в течение последних суток в мегаполисе заразились:

1 тыс. 87 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет;

25 девочек от одного до 15 лет;

20 мальчиков от семи месяцев до 16 лет.

По состоянию на утро пятницы в Киеве коронавирусная инфекция унесла жизни 48 украинцев. Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Деснянском районе (432),

Дарницком районе (363),

Днепровском районе (269).

Все больше стали в Киеве болеть дети. И они чаще попадают в больницы, чем год или полгода назад. Со сложным течением болезни. У нас есть дети, которые нуждаются в кислородной поддержке! Чего не было раньше. Сейчас кислородную поддержку получают 3 тыс. 885 человек, под аппаратами ИВЛ находятся 86 больных, — резюмировал Кличко.



По его словам, количество госпитализированных пациентов не уменьшается. В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 тыс. 633 больных, в том числе 43 ребенка. 3 тыс. 240 пациентов находятся в тяжелом состоянии.