Сколько украинцев боятся нападения России на Украину, рассказали социологи. Фото: УП

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Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, говорится в новом опросе.

36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 31% — как среднюю, 15% — низкую, 12% — говорят, что угрозы нет. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

По сравнению с декабрем 2018 года (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросло почти в полтора раза.

Также 68% опрошенных отметили, что слышали о первом телефонном разговоре между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом (21% — много слышали, 47% — что-то слышали), а 32% ничего об этом не знают.

При этом 50% респондентов положительно относятся к этой новости, 35% — нейтрально, только 9% — отрицательно. Среди тех, кто хорошо знает о разговоре двух президентов, почти 70% положительно относятся к этому факту.

Кроме того, 43% украинцев убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Байдена (в феврале 2020 года таких было 38%). 41% респондентов говорят, что они не изменятся, только 6% ожидают ухудшения.

Исследование проводили 6−7 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2 тыс. 500 респондентов, метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак оценил концентрацию российских войск у границ Украины и рассказал, является ли угроза нападения РФ критической. Он отметил, что ВСУ готовы дать адекватный отпор оккупанту в случае полномасштабного вторжения.