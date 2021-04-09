Закрыть Украину на локдаун требует Киев — Кличко обратился к Шмыгалю

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Локдаун в Украине требует ввести мэр Киева Виталий Кличко, учитывая сложную ситуацию с распространением коронавируса в столице и ряде других областей. Чиновник 9 апреля в ходе онлайн-брифинга обратился к Кабинету министров с призывом безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна на территории государства.

Украина сегодня — в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеству смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3 тыс. 556 человек в течение девяти дней! Такая страшная динамика расползания вируса… Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне, — заявил Кличко.

По его словам, в условиях отсутствия массовой вакцинации и с нынешними темпами распространения COVID-19, страну ждет катастрофа.

Я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил, — подчеркнул Кличко.

Также он отметил, что многие украинцы не соблюдают противоэпидемических правил в условиях строгих ограничений.

У нас все хотят ездить в общественном транспорте. Работать в офисах, а не дистанционно. Гулять толпами без масок. Устраивать вечеринки. Ездить гулять в другие города. Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной… Украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит… К сожалению, — нет! Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями, — пожаловался на действия граждан мэр Киева.



Кличко также привел в пример ограничения, которые уже долгое время действуют в европейских странах даже в условиях масштабной вакцинации. Кроме этого, мэр напомнил об врачах, которые работают до истощения.