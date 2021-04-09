Археологи нашли затерянный «золотой город» в Египте, фото: Зави Хавасс

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Ракурс

В Египте возле расположенного в 640 км к югу от Каира города Луксор, известного своими многочисленными археологическими памятниками, ученые нашли затерянный «золотой город» возрастом 3 тыс. лет.

Это может быть самая большая связанная с Древним Египтом находка со времен обнаружения гробницы Тутанхамона. Об этом сообщает издание The Washinghton Post.

Отмечается, что этот город был построен 3 тыс. лет назад, в годы правления фараона Аменхотепа III, который правил Древним Египтом в XIV веке до нашей эры. Также город продолжал использоваться и в годы правления нескольких следующих фараонов, среди которых и Тутанхамон.

Считается, что этот город назывался Атен и в то время был важным административным и промышленным поселением.

Отмечается, что этот город обнаружили в ходе работ по поиску посмертного храма Тутанхамона, которые начались в сентябре. После начала раскопок ученые обнаружили, что в разные стороны тянутся сооружения, и были поражены размерами руин и тем, как они хорошо сохранились: здания остались почти целыми, а комнаты были заполнены предметами повседневного обихода.

Улицы города окружены домами, высота некоторых стен которых — до 3 метров, — отметил археолог доктор Зави Хавасс.

Ученые надеются, что это открытие предоставит уникальные сведения о жизни древних египтян в эпоху расцвета Древнего Египта.

Напомним, в 2020 году археологи нашли в Египте ряд уникальных древних гробов.