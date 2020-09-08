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В Египте нашли уникальные гробы возрастом 2,5 тыс. лет, фото: Министерство туризма и древностей Египта

13 уникальных старинных гробов нашли в Египте (ФОТО, ВИДЕО)

8 сен 2020, 13:58
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В Египте нашли 13 уникальных запечатанных деревянных гробов.

Возраст находок составляет 2,5 тыс. лет, сообщает издание ScienceAlert.

Уникальность этих находок заключается в том, что они за это длительное время остались нетронутыми, то есть они могут содержать вещи, которые расширят понимание погребальных обычаев и обрядов древнего Египта. Как известно, древнеегипетские захоронения часто становились жертвами охотников за ценными вещами, вместе с которыми хоронили умерших.

Кроме того, гробы настолько хорошо сохранились, что остались неповрежденными даже краски, нанесенные на дерево.

Гробы были обнаружены в тайнике на глубине 11 метров под землей. Предварительный анализ этого места показывает, что здесь, возможно, могут быть и другие захоронения, которые еще предстоит обнаружить.

Также ученым еще предстоит установить, кто именно был здесь похоронен.

В Египте нашли уникальные гробы возрастом 2,5 тыс. лет, фото: Министерство туризма и древностей Египта

В Египте нашли уникальные гробы возрастом 2,5 тыс. лет, фото: Министерство туризма и древностей Египта

В Египте нашли уникальные гробы возрастом 2,5 тыс. лет, фото: Министерство туризма и древностей Египта

В Египте нашли уникальные гробы возрастом 2,5 тыс. лет, фото: Министерство туризма и древностей Египта

В Египте нашли уникальные гробы возрастом 2,5 тыс. лет, фото: Министерство туризма и древностей Египта


Напомним, недавно ученые обнаружили на Ближнем Востоке самый старый из известных случаев кремации умерших, который произошел примерно 9 тыс. лет назад.


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