В Египте нашли уникальные гробы возрастом 2,5 тыс. лет, фото: Министерство туризма и древностей Египта

https://racurs.ua/n143550-13-unikalnyh-starinnyh-grobov-nashli-v-egipte-foto-video.html

Ракурс

В Египте нашли 13 уникальных запечатанных деревянных гробов.

Возраст находок составляет 2,5 тыс. лет, сообщает издание ScienceAlert.

Уникальность этих находок заключается в том, что они за это длительное время остались нетронутыми, то есть они могут содержать вещи, которые расширят понимание погребальных обычаев и обрядов древнего Египта. Как известно, древнеегипетские захоронения часто становились жертвами охотников за ценными вещами, вместе с которыми хоронили умерших.

Кроме того, гробы настолько хорошо сохранились, что остались неповрежденными даже краски, нанесенные на дерево.

Гробы были обнаружены в тайнике на глубине 11 метров под землей. Предварительный анализ этого места показывает, что здесь, возможно, могут быть и другие захоронения, которые еще предстоит обнаружить.

Также ученым еще предстоит установить, кто именно был здесь похоронен.

Напомним, недавно ученые обнаружили на Ближнем Востоке самый старый из известных случаев кремации умерших, который произошел примерно 9 тыс. лет назад.