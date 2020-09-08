У Єгипті знайшли унікальні труни віком 2,5 тис. років, фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

https://racurs.ua/ua/n143550-13-unikalnyh-starovynnyh-trun-znayshly-v-iegypti-foto-video.html

Ракурс

У Єгипті знайшли 13 унікальних запечатаних дерев’яних трун.

Вік знахідок становить 2,5 тис. років, повідомляє видання ScienceAlert.

Унікальність цих знахідок полягає в тому, що вони за цей тривалий час залишилися недоторканими, тобто вони можуть містити речі, які розширять розуміння поховальних звичаїв та обрядів давнього Єгипту. Як відомо, давньоєгипетські поховання часто ставали жертвами мисливців за цінними речами, разом з якими ховали померлих.

Окрім того, труни настільки добре збереглися, що вціліли навіть фарби, нанесені на дерево.

Труни були виявлені у сховку на глибині 11 метрів під землею. Попередній аналіз цього місця показує, що тут, можливо, можуть бути й інші поховання, які ще слід виявити.

Також ученим ще слід встановити, хто саме був тут похований.

Нагадаємо, нещодавно вчені знайшли на Близькому Сході найстаріший з відомих випадків кремації померлих, який стався приблизно 9 тис. років тому.