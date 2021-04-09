Оккупанты восстанавливают позиции вблизи Донецкого аэропорта. Фото: Укринформ

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Ракурс

Война на Донбассе продолжается — оккупанты начали строить новые позиции в зоне ООС.

8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта. Подразделения ВСУ зафиксировали проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, — сообщает штаб ООС.

О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации на полигонах продолжают военные учения для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, российские оккупанты 15 раз нарушили режим «тишины». Вследствие обстрелов возле села Луганское погиб защитник Украины.