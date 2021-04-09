Эпидемия коронавируса продолжается

https://racurs.ua/n153014-vspyshka-covid-19-sredi-beremennyh-v-dnepre-pnevmoniya-progressiruet-bystree.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

В Днепре, где наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19, особенно драматические истории касаются беременных женщин. Об этом сообщает «BBC Украина».

Отмечается, что с начала года в больнице Мечникова зафиксировано 79 подтвержденных случаев коронавируса у беременных, в то время как за весь 2020 года таких пациенток было 108.

Так, недавно от осложнений COVID-19 умерла женщина, которой сделали кесарево сечение. Также кесарево сечение сделали еще двум женщинам, которые находятся в реанимации ковидного отдела. Вместе с ними в реанимации находится еще одна будущая мама.

Медики отмечают, что в критических ситуациях им приходится прибегать к кесареву сечению, чтобы спасти хотя бы одну жизнь — ребенка.

Всего в больнице находятся 19 больных COVID-19 беременных женщин. С начала эпидемии в медучреждении зафиксированы уже два летальных случая среди больных COVID-19 рожениц.

Медики отмечают, что у беременных женщин COVID-19 протекает более быстро, так как иммунитет снижен и организм работает иначе.

У них стремительно ухудшается состояние и гораздо быстрее распространяется поражение. Например, женщина поступает с 5% поражением легких, а через день у нее может быть уже 25%, — отмечают медики. — А потом — вообще 100% поражения. И это при том, что она получала необходимое лечение.

Медики отмечают, что у беременных женщин ребенок подпирает диафрагму, поэтому воздухообмен в легких ухудшается, женщине становится труднее откашляться. Однако самая большая проблема заключается в том, что беременные слишком поздно обращаются за помощью.

Поэтому медики призывают беременных быть особенно осторожными в пандемии:

не пренебрегать средствами индивидуальной защиты;

избегать мест большого скопления людей;

при первых симптомах вирусной инфекции сразу обращаться к врачам.

Напомним, в Украине недавно обновили протокол лечения COVID-19.