Принц Філіп, фото:

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Ракурс

Помер британський принц Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Элизавети II.

Про смерть Філіпа повідомив Букінгемський палац, інформує BBC.

На момент смерті йому було 99 років. Протягом 73 років він перебував у шлюбі з Єлизаветою II. Ця пара була найдовшим за часом існування і найстарішим за віком подружжям правлячого британського монарха.

Філіп одружився з принцесою Єлизаветою у 1947 році, за п’ять років до того, як вона стала королевою. У пари було четверо дітей, вісім онуків та 10 правнуків — останній з них, син Зари та Майкла Тіндалл, народився 21 березня.

Про смерть свого чоловіка Єлизавета II повідомила сьогодні, 9 квітня, опівдні.

Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку, — зазначається в повідомленні Букінгемського палацу.

Свої останні дні герцог Единбурзький провів у Віндзорському замку з дружиною, після 28-денного перебування на стаціонарному лікуванні через інфекцію та раніше виявлені проблеми із серцем.

Нагадаємо, 99-ліття принца Філіпа святкували 10 червня 2020 року.