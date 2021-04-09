Пік захворюваності на COVID-19 в Україні спрогнозував Степанов

https://racurs.ua/ua/n153017-pik-zahvoruvanosti-na-covid-19-v-ukrayini-sprognozuvav-stepanov.html

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Пік захворюваності на COVID-19 в Україні спрогнозував міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Також у профільному міністерстві оцінили, скільки українців можуть захворіти найближчим часом.

За словами глави МОЗ, зростання кількості інфікованих коронавірусною хворобою відбуватиметься ще впродовж семи-десяти днів. Тобто, від середини квітня в Україні очікується пікова кількість захворілих на COVID-19.

На піку показник захворюваності може зрости до 30 тис. хворих на добу… Третя хвиля, зокрема й за рахунок «британського» штаму, який є достатньо важкий. Змінена клінічна картина, він більш контагіозний, тобто більше людей заражається, зменшений інкубаційний період. Більше того, у нас зафіксований південноафриканський штам, в тому числі багато важких хворих, — заявив в ефірі програми «Право на владу» Степанов.

Також у МОЗ зазначили, що епідемічна ситуація на Заході України поліпшується, а найгірша нині спостерігається — в Києві, у Хмельницькій та Миколаївській областях.

Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька — виходитимуть (з карантину — ред.). Івано-Франківська область буде виведена з «червоного» рівня. Закарпатська — ми дивимося на показник за кількістю виявлених випадків. Теж вона буде виведена на «жовтий» рівень", — розповів Степанов.



Нагадаємо, в Україні вже офіційно підтверджено циркуляцію південноафриканського штаму коронавірусу.