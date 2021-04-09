Стерненко изменили меру пресечения по делу о похищении и пытках

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Ракурс

Дело Сергея Стерненко сегодня продолжили рассматривать в Одессе. Апелляцию на приговор по делу о похищении и пытках человека, в котором экс-лидер одесского «Правого сектора» получил 7 лет за решеткой, рассмотрят на следующей неделе.

Между тем в Одесском апелляционном суде 9 апреля состоялось заседание по поводу смены меры пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку.

Суд сегодня согласился перевести Стерненко и Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест и обязал сдать загранпаспорта. Его освободили из-под стражи в зале суда.

В начале заседания судья разрешил выпустить Стерненко и Демчука из клетки. Защитники заявили ходатайство о ведении онлайн-трансляции. Судья удовлетворила ходатайство частично — позволила проводить только фото и видео-фиксацию заседания представителям СМИ, но не позволила проводить стрим, поскольку считала, что «рано освещать эту часть процесса».

В суд прибыли четверо народных депутатов из трех фракций («Слуга народа», «Голос» и «ЕС»), которые были готовы взять Стерненко и Демчука на поруки.

Напомним, что 23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы по делу похищения и пыток человека назначил Стерненко и Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко инкриминировали похищение и избиение Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам», сопредседателем которой является мэр Одессы Геннадий Труханов, с целью «завладения его денежными средствами на сумму 300 гривен». В 2015 году правоохранители провели обыск у него дома, объявили ему подозрение и взяли под стражу. Суды в этом деле продолжались пять лет.

Демчук, по версии следствия, организовал встречу с потерпевшим депутатом Щербичем, был за рулем авто, на котором его увезли в подвал, и вместе со Стерненко бил потерпевшего.

Апелляция на этот приговор будет рассматриваться 16 апреля.