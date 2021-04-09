Південноафриканський штам коронавірусу гірше реагує на вакцинацію — біолог — коронавірус у світі

https://racurs.ua/ua/n153020-pivdennoafrykanskyy-shtam-koronavirusu-girshe-reaguie-na-vakcynaciu-biolog.html

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Південноафриканський штам коронавірусу має мутації, яких спочатку не було зафіксовано під час вивчення британського варіанту SARS-CoV-2. Тому він гірше реагує на існуючі вакцини від COVID-19.

Південноафриканський варіант (B.1.351) має мутації в 484 позиції і в 417 позиції амінокислотного залишку. Вони відбулися в спайковому глікопротеїні (S), розповів директор Інституту біохімії НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко, пише «РБК-Україна».

Біолог зазначив, що додаткові мутації у варіанті B.1.351 стали ще більш заразними, а протеїн — більш стабільним. Спочатку вважалося, що південноафриканський штам коронавірусу удвічі заразніший, але, не виключено, що його заразність є ще сильнішою.

У коронавірусі B.1.351 мутації відбуваються рідко в порівнянні з іншими вірусами. Наприклад, в утричі рідше, аніж у вірусу грипу. Але ці мутації стабільні, передаються з вірусом від людини до людини і тому швидко поширюються.

Рівень летальності південноафриканського штаму коронавірусу наразі складно оцінити. Проте науковці виявили, що цей вірус поводиться агресивніше та викликає важчий перебіг хвороби й вражає людей молодшого віку.

Цей вірус також гірше реагує на вакцинацію. Однак імунопрофілактика зрештою сприяє еволюційному тиску на вірус і в ньому відбувається більше мутацій. Наявні зараз в Україні вакцини запобігають розвитку коронавірусної інфекції і важкому перебігу хвороби. Тому вакцинуватися, як вказує науковець, у будь-якому випадку потрібно.

Нагадаємо, що найвища летальність від COVID-19 простежується серед людей похилого віку (70+) і тих, кторі мають супутні захворювання (йдеться про хвороби, пов’язані з нирками, печінкою, легенями, хворобами серця і діабетом).