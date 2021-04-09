Світлана Земліна, фото: Олексій Данілов

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Медика Світлану Земліну, яка ризикуючи власним життям витягувала поранених бійців з-під обстрілу, здійсненого російськими військами біля населеного пункту Шуми 26 березня, нагородили офіцерським орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Тоді як на фронті Світлана та тисячі інших воїнів захищають нашу країну, хтось продовжує красти на контрабанді, наживатися на наших родовищах, вилизувати кремлівські штиблети, заробляти брудні гроші і фінансувати масштабну антиукраїнську інформаційну кампанію, — наголошує Данілов.

Тому нам всім, потрібно ще багато зробити, щоб віддячити Світлані, а в її особі всім, хто стоїть на захисті Батьківщини, за їх служіння. Зробити так, щоб їх спина була прикрита, і постріли зі сторони «п'ятої колони» не могли пролунати, — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, на початку квітня на Донбасі загинув один із військових, який брав участь у порятунку поранених під час обстрілу біля Шумів 26 березня.