Попросимо в Зеленського іншого мера — Шмигаль нагримав на Кличка через піар

https://racurs.ua/ua/n153028-poprosymo-v-zelenskogo-inshogo-mera-shmygal-nagrymav-na-klychka-cherez-piar.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкритикував позицію мера Києва Віталія Кличка щодо протиепідемічних заходів. Він назвав висловлювання мера піаром.

Шмигаль вважає, що якщо Кличку замало повноважень міського голови та голови КМДА, аби ефективно боротися із коронавірусом, то столиці потрібний інший керівник.

Тоді можемо разом звернутися до президента України з пропозицію про призначення нового очільника КМДА, — написав голова уряду у своїх соцмережах.

Раніше Кличко неодноразово опоновував Кабміну, вважаючи, що уряд мав би довзолити використовувати для боротьби з коронавірусом відомчі лікарні.

Сьогодні ж мер звернувся до Кабінету міністрів із закликом невідкладно розглянути питання щодо запровадження загальнонаціонального локдауну на території держави. Він пояснив це тим, що Україна у трійці лідерів в Європі щодо поширення вірусу.

Кличко також навів у приклад обмеження, які вже довгий час діють в європейських країнах навіть за умови масштабної вакцинації. Окрім цього, міський голова нагадав про виснаженість лікарів.

Шмигаль у відповідь запевнив, що з епідемією можна впоратися в рамках «адаптивного» карантину. Він вважає, що Київ може вийти з «червоної» зони і швидко пройти ковідний пік.