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Ракурс
Попросим у Зеленского другого мэра — Шмыгаль отчитал Кличко за пиар

Попросим у Зеленского другого мэра — Шмыгаль отчитал Кличко за пиар

9 апр 2021, 16:40
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскритиковал позицию мэра Киева Виталия Кличко по поводу противоэпидемических мероприятий. Он назвал высказывания мэра пиаром.

Шмыгаль считает, что если Кличко мало полномочий городского головы и главы КГГА, чтобы эффективно бороться с коронавирусом, то столице нужен другой руководитель.

Тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА, — написал руководитель правительства в своих соцсетях.

Ранее Кличко неоднократно оппонировал Кабмину, считая, что правительство должно разрешить использовать для борьбы с коронавирусом ведомственные больницы.

Сегодня же мэр обратился в Кабинет министров с призывом безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна на территории государства. Он объяснил это тем, что Украина в тройке лидеров в Европе по распространению вируса.

Кличко также привел в пример ограничения, которые уже долгое время действуют в европейских странах даже при масштабной вакцинации. Кроме этого, мэр напомнил об усталости врачей.

Шмыгаль в ответ уверяет, что с эпидемией можно справиться в рамках «адаптивного» карантина. Он считает, что Киев может выйти из «красной» зоны и быстро пройти ковидный пик.


У главы Киевской городской государственной администрации, мэра Киева Виталия Кличко так же, как и у других должностных лиц, есть своя ответственность в вопросе контроля за ходом местного локдауна, — написал Шмыгаль.

Источник: Ракурс


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