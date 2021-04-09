Попросим у Зеленского другого мэра — Шмыгаль отчитал Кличко за пиарhttps://racurs.ua/n153028-poprosim-u-zelenskogo-drugogo-mera-shmygal-otchital-klichko-za-piar.htmlРакурс
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскритиковал позицию мэра Киева Виталия Кличко по поводу противоэпидемических мероприятий. Он назвал высказывания мэра пиаром.
Шмыгаль считает, что если Кличко мало полномочий городского головы и главы КГГА, чтобы эффективно бороться с коронавирусом, то столице нужен другой руководитель.
Тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА, — написал руководитель правительства в своих соцсетях.
Ранее Кличко неоднократно оппонировал Кабмину, считая, что правительство должно разрешить использовать для борьбы с коронавирусом ведомственные больницы.
Сегодня же мэр обратился в Кабинет министров с призывом безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна на территории государства. Он объяснил это тем, что Украина в тройке лидеров в Европе по распространению вируса.
Кличко также привел в пример ограничения, которые уже долгое время действуют в европейских странах даже при масштабной вакцинации. Кроме этого, мэр напомнил об усталости врачей.
Шмыгаль в ответ уверяет, что с эпидемией можно справиться в рамках «адаптивного» карантина. Он считает, что Киев может выйти из «красной» зоны и быстро пройти ковидный пик.
У главы Киевской городской государственной администрации, мэра Киева Виталия Кличко так же, как и у других должностных лиц, есть своя ответственность в вопросе контроля за ходом местного локдауна, — написал Шмыгаль.