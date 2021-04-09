Попросим у Зеленского другого мэра — Шмыгаль отчитал Кличко за пиар

https://racurs.ua/n153028-poprosim-u-zelenskogo-drugogo-mera-shmygal-otchital-klichko-za-piar.html

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскритиковал позицию мэра Киева Виталия Кличко по поводу противоэпидемических мероприятий. Он назвал высказывания мэра пиаром.

Шмыгаль считает, что если Кличко мало полномочий городского головы и главы КГГА, чтобы эффективно бороться с коронавирусом, то столице нужен другой руководитель.

Тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА, — написал руководитель правительства в своих соцсетях.

Ранее Кличко неоднократно оппонировал Кабмину, считая, что правительство должно разрешить использовать для борьбы с коронавирусом ведомственные больницы.

Сегодня же мэр обратился в Кабинет министров с призывом безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна на территории государства. Он объяснил это тем, что Украина в тройке лидеров в Европе по распространению вируса.

Кличко также привел в пример ограничения, которые уже долгое время действуют в европейских странах даже при масштабной вакцинации. Кроме этого, мэр напомнил об усталости врачей.

Шмыгаль в ответ уверяет, что с эпидемией можно справиться в рамках «адаптивного» карантина. Он считает, что Киев может выйти из «красной» зоны и быстро пройти ковидный пик.