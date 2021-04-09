47 тыс. грн за несвоевременную уплату алиментов взыскал суд в Херсоне. Фото: legalaid.gov.ua

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В Херсоне суд взыскал 47 тыс. грн пени за нарушение алиментных обязательств.

В суд с иском обратилась мать несовершеннолетнего ребенка о взыскании пени за неуплату алиментов. Истец заявила, что с 2012 по 2019 год отец ребенка платил алименты нерегулярно и не в полном объеме. Задолженность за этот период составила десятки тысяч гривен. Об этом 9 апреля сообщила «Судебная власть Украины».

Суд первой инстанции принял решение о взыскании пени в сумме 21 тыс. 988 грн, но женщина оспорила это решение. Истец указала на неправильное применение формулы, по которой начисляется пеня.

Коллегия судей Херсонского апелляционного суда обратила внимание, что обязательство по уплате алиментов носит периодический характер и должно выполняться ежемесячно, поэтому было решено выяснить размер неуплаченных алиментов.

При возникновении задолженности по вине лица, которое обязано уплачивать алименты по решению суда, получатель алиментов имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, — пишет «Судебная власть».



Служители Фемиды пришли к выводу, что предварительный расчет пени был ошибочным и общая сумма пени за нарушение ответчиком алиментных обязательств составляет более 59 тыс. грн. Также оказалось, что по нормам Семейного кодекса, сумма пени по материалам этого дела не может быть больше 47 тысяч. грн. Поэтому суд увеличил размер взысканной пени за неуплату алиментов из 21 тыс. 988 грн до 47 тыс. грн.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины заявляли, что граждане, которые не платят алименты на содержание собственного ребенка, могут не рассчитывать на получение субсидии.