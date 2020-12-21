Алименты на родителей: отделаться от стариков непросто

https://racurs.ua/2786-alimenty-na-roditeley-otdelatsya-ot-starikov-neprosto.html

Ракурс

Год назад мы писали об одной довольно типичной истории, как со взрослого сына взыскивали алименты на старого отца, который в свое время бросил жену и сына и появился в жизни своего ребенка уже дряхлым стариком. И цель у него была простая — стребовать с сына пожизненное содержание.

В реальной жизни дела об алиментах на родителей содержат в себе куда более разнообразные и неоднозначные сюжеты. Помимо юридической стороны вопроса, подобные истории не устают поражать своими удивительными моральными и психологическими коллизиями, заставляя задуматься о том, насколько сложна и неоднозначна эта материя — отношения отцов и детей.

Алименты на родителей: три обязательных условия

Свежее дело, рассмотренное Верховным судом в середине ноября, позволяет сделать вывод: судейский корпус понимает, что так называемый прожиточный минимум — цифра смешная.

Два года назад в суд обратился 87-летний старик, который хотел получать алименты от родного сына. Пенсия у него была небольшая, но и не самая маленькая — без малого две с половиной тысячи гривен. Пенсионер хотел, чтобы сын доплачивал ему еще две тысячи в месяц до конца жизни. Много это или мало? Сын киевлянина преклонного возраста тоже немолод, на момент обращения отца в суд ему было уже под 60. Однако живет сын в Западной Европе, он человек артистической профессии, не бедствует, и старого отца сильно обижало то, что сын ему совсем не помогает. Если перевести сумму запрашиваемых алиментов в евро, а потом посмотреть, сколько можно прожить за эти деньги в той стране, где сейчас обретается сын, то выходит, что денег этих хватит… на полдня примерно. Вообще не о чем говорить.

Но, во-первых, считать чужие деньги — дурной тон, во-вторых, мы не знаем обстоятельств, заставивших сына отчаянно сражаться с отцом за алименты, на которые в стране проживания сына даже не пообедаешь в приличном ресторане. Поэтому давайте сосредоточимся на юридической стороне дела.

Полтора года назад один из районных судов Киева иск старика удовлетворил и вынес решение, что с момента обращения в суд сын обязан ежемесячно выплачивать отцу алименты. Со дня обращения до вынесения решения, стало быть, уже набежала сумма, составившая вместе с судебным сбором около 15 тысяч гривен — деньги, опять-таки по меркам Западной Европы, отнюдь не космические.

Суд первой инстанции исходил из того, что пенсия — единственный доход старика, которого не хватает на еду и лекарства, а значит, ему нужна помощь, которую сын вполне в состоянии оказывать.

Но сын, как мы уже говорили, предпочел продолжить сражение с отцом за деньги и подал через своего представителя апелляционную жалобу. В мае нынешнего года Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал старику в алиментах. Основной аргумент — отец не предоставил суду доказательств, подтверждающих, что ему действительно требуется материальная помощь.

Старик (которому, к слову, в этом году исполнилось 90 лет) отправился в Верховный суд. В его жалобе говорится о том, что пенсии в две с половиной тысячи гривен не хватает на коммуналку, еду и лекарства (надо же!), а зарабатывать сам он уже не может.

Аргументы высшей судебной инстанции представим сжато.

Прежде всего Семейный кодекс (статья 202) говорит, что совершеннолетние дети должны содержать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи. Нетрудоспособность и то, что родитель нуждается в помощи, — два обязательных основания для алиментов. Они могут быть назначены в твердой сумме или как часть заработка — суд решает это, учитывая конкретные обстоятельства дела.

Однако в постановлении Пленума ВС от 15 мая 2006 года «О применении судами отдельных норм Семейного кодекса Украины при рассмотрении дел об отцовстве, материнстве и взыскании алиментов» говорится, что обязательство содержать родителей — не абсолютное. Необходимы три условия, чтобы такое обязательство возникло. Первое — кровное или юридическое родство родителей и детей. Второе условие — нетрудоспособность родителей и третье — необходимость в материальной помощи. Если отсутствует хотя бы одно из этих условий, то обязанность содержать родителя не возникает.

Что касается необходимости в материальной помощи, то здесь есть одна важная деталь: если родитель получает доход больше прожиточного минимума, то это не свидетельствует о том, что родителю не нужна матпомощь. (Надо же, оказывается, суды критически оценивают размеры прожиточного минимума!)

Однако вернемся к конкретному делу. Верховный суд учел еще и следующее: сын не предоставил доказательств того, что у него нет возможности помогать отцу. А вот все три необходимых условия — родство, нетрудоспособность отца и тот факт, что ему нужна помощь, как раз были.

Поэтому суд отменил решение Апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, которое обязало сына пожизненно выплачивать отцу алименты.

Алименты: маленькая пенсия — весомый довод

Похожую историю Верховный суд рассматривал примерно полтора года назад. Мать потребовала взыскать с дочери четверть месячных доходов в виде алиментов. Обстоятельства, описанные женщиной, выглядят диковато: дочь, по ее словам, выгнала ее из дому, и теперь она вынуждена снимать квартиру (сумма ежемесячной аренды, кстати, превышает получаемую жалобщицей пенсию). Дочь, в свою очередь, заявляла, что у матери есть дополнительные источники доходов, и вообще договор аренды квартиры — липа. Но районный суд (дело происходило в столице) все-таки присудил алименты, но не четверть, а десятую часть всех доходов дочери, потому что у той был маленький ребенок. Апелляционный суд оставил решение без изменений, и дочь подала кассационную жалобу. В ней был один интересный момент: дочь указывала на то, что ее мать в свое время уклонялась от воспитания своего ребенка, а суды этот аргумент не приняли к сведению.

Из решения ВС, в котором обстоятельства дела описывались довольно скупо, все равно видно, что отношения матери и дочери были, мягко говоря, не очень теплыми. Однако Верховный суд все-таки решил: дочь не доказала того, что мать не занималась ею в детстве. А вот пенсия менее двух тысяч гривен — весомое обстоятельство для того, чтобы обязать дочь платить матери алименты.

Но даже если родитель явно уклонялся от исполнения своих обязанностей, и это безусловно доказано, суд все равно может принять обтекаемое решение, из которого толком не ясно, удастся ли ребенку окончательно сбросить с плеч обязанность поддерживать родителя.

Дело о пьянице-сапожнике

Примером тому служит одно занимательное дело двухлетней давности. Его обстоятельства, казалось бы, настолько недвусмысленны, что на вопрос, должна ли дочь содержать своего отца, есть один ответ: нет! Однако все оказалось не так просто.

Итак, некий инвалид, подрабатывающий починкой обуви, обратился в суд, чтобы взыскать алименты со своей дочери. Скромно умолчав о подработке, жалобщик написал, что пенсия по инвалидности — его единственный источник дохода, и после уплаты коммуналки и покупки лекарств денег едва-едва хватает на еду. А дочка о нем не хочет заботиться.

Узнав об иске, дочь подала встречный иск, в котором было много интересного и о ней, и о ее отце. «Взрослая дочь» была девятнадцатилетней девочкой-студенткой, жившей в общежитии на стипендию. Кстати, папочка, зная об этом, просил взыскать с дочери твердую сумму — половину прожиточного минимума для инвалидов.

Отец расстался с матерью девочки, когда дочь была совсем маленькой, и с тех пор фактически с ней не общался. Добровольно платить алименты папочка не хотел, и их взыскивали принудительно через исполнительную службу. Но онвсе равно умудрился задолжать по алиментам почти 15 тысяч гривен. За шесть лет до того, как требовать с «совершеннолетней дочери» содержание, отецобратился в суд с иском, чтобы его освободили от уплаты алиментного долга, потому что здоровье его пошатнулось и он оформил инвалидность.

Единственный значимый контакт между отцом и дочерью произошел, когда девочке было лет 11. Она делала большие успехи в гимнастике, стала кандидатом в мастера спорта и должна была ехать на международные соревнования. Спортинвентарь покупала мама, поездки на соревнования оплачивала мама. От отца лишь однажды потребовалось подписать разрешение на выезд за границу. Но добрый папа… не подписал документы.

Поэтому девушка в своем встречном иске просила освободить ее от обязанности содержать отца.

К тому же в суде выяснилось не только то, что папа подрабатывает, но и то, что он регулярно закладывает за воротник и даже зарегистрирован как хронический алкоголик.

Районный суд отказал отцу в удовлетворении иска, а вот иск дочери удовлетворил на том основании, что родитель не предоставил доказательств своего тяжелого материального положения. Добавим от себя, что его пенсия (вначале округленно 1300 гривен, позже — 1600) — деньги, мягко говоря, небольшие, но с какой стати юная студентка должна платить отцу, который ее бросил и, когда она была ребенком, денег на ее содержание не давал?

Апелляционный суд оставил это решение без изменений. Но упрямый инвалид отправился в кассационную инстанцию. В жалобе он пел все те же песни: его двухкомнатная квартира принадлежит матери-пенсионерке, он сам голый, босой и голодный. Когда они расстались с матерью его ребенка, та добровольно отказалась от алиментов, а через несколько месяцев обратилась в суд об их взыскании. И вообще злая бывшая не давала ему видеться с дочерью.

Верховный суд принял интересное решение. Суды предыдущих инстанций сделали вывод, что отец уклонялся от исполнения родительских обязанностей, и это является поводом для освобождения дочери от обязанности содержать отца, но ВС с этим не согласен. Предыдущие суды, установив, что отец не доказал факт необходимости материальной помощи, не учли, что у дочери не возникла обязанность содержать отца, и сделали преждевременный вывод об удовлетворении встречного иска.

Цитируя почти дословно решение Верховного суда, я не могу толком перевести его с юридического языка на человеческий. Вывод, сделанный судом, весьма странен. Кассационную жалобу отца частично удовлетворили, а решения судов предыдущих инстанций в части удовлетворения иска дочери к отцу об освобождении от обязанности содержать его… отменили.

Другими словами, папа остался без денег. Пока. Потому что ему ничто не мешает снова попытаться слупить с дочери алименты на свое содержание: ее пока никто от обязанностей по отношению к отцу не освобождал.

…А вообще это очень грустные дела. Не дай бог ни родителям, ни детям встречаться в суде по подобным поводам.