47 тис. грн за несвоєчасну сплату аліментів стягнув суд у Херсоні. Фото: legalaid.gov.ua

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У Херсоні суд стягнув 47 тис. грн пені за порушення аліментних зобов`язань.

До суду з позовом звернулася мати неповнолітньої дитини про стягнення пені за несплату аліментів. Позивач заявила, що з 2012 по 2019 рік батько дитини сплачував аліменти нерегулярно та не в повному обсязі. Заборгованість за це період склала десятки тисяч гривень. Про це 9 квітня повідомила «Судова влада України».

Суд першої інстанції ухвалив рішення про стягнення пені в сумі 21 тис. 988 грн, але жінка оскаржила це рішення. Позивач вказала на неправильне застосування формули, за якою нараховується пеня.

Колегія суддів Херсонського апеляційного суду звернула увагу, що зобов’язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинно виконуватися щомісяця, тому було вирішено з’ясувати розмір несплачених аліментів.

При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, — пише «Судова влада».



Служителі Феміди дійшли висновку, що попередній розрахунок пені був помилковим і загальна сума пені за порушення відповідачем аліментних зобов`язань становить понад 59 тис. грн. Також виявилося, що за нормами Сімейного кодексу, сума пені за матеріалами цієї справи не може бути більшою за 47 тис. грн. Тому суд збільшив розмір стягнутої пені за несплату аліментів з 21 тис. 988 грн до 47 тис. грн.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції України заявляли, що громадяни, які не сплачують аліменти на утримання власної дитини, можуть не розраховувати на отримання субсидії.