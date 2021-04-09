Зеленський відвідав місце загибелі українських бійців на Донбасі. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n153026-zelenskyy-vidvidav-misce-zagybeli-ukrayinskyh-biyciv-na-donbasi-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підбив підсумки дводенної робочої поїздки на Донбас.

9 квітня глава держави відвідав позиції на передньому краї оборони, на яких під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці. Про це повідомили у прес-службі президента.

Також Зеленський поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди. Президент та військовослужбовці вшанували пам’ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

Я відвідав бойові позиції, де загинули наші герої й де найбільше поранених. Це ті точки загострення, якими знову вкрився Донбас. Тут хочуть миру, але з іншого боку лінії розмежування зброї не складають. Наші бійці розповідали мені про свою службу під звуки пострілів, які знову стали на передовій небезпечною буденністю. Після місяців дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню ми повернулися до необхідності встановлювати перемир’я, — прокоментував свою поїздку Зеленський.

Він наголосив, що ворожі снайпери, які активізувалися, регулярно ціляться по позиціях військових ООС. Територію біля лінії розмежування заміновано, а від інфраструктури подекуди не залишилося нічого.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, російські окупанти 15 разів порушили режим «тиші». Внаслідок обстрілів біля села Луганське загинув захисник України.