Зеленский посетил место гибели украинских бойцов на Донбассе. Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подвел итоги двухдневной рабочей поездки на Донбасс.

9 апреля глава государства посетил позиции на переднем крае обороны, на которых в ходе обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Также Зеленский пообщался с защитниками и вручил им награды. Президент и военнослужащие почтили память героев, отдавших свои жизни за Украину.

Я посетил боевые позиции, где погибли украинские герои и где больше всего раненых. Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружия не складывают. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие, — прокомментировал свою поездку Зеленский.

Он сообщил, что вражеские снайперы активизировались и регулярно целятся по позициям военных ООС. Территория у линии разграничения заминирована, а от инфраструктуры порой ничего не осталось.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты 15 раз нарушили режим «тишины». Вследствие обстрелов возле села Луганское погиб защитник Украины.