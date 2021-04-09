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Коронавирус поражает легкие больных

Первую в мире трансплантацию части легких пациенту с COVID-19 провели в Японии

9 апр 2021, 16:06
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Коронавирусная болезнь COVID-19 поражает легкие больных.

В Японии провели первую в мире операцию по пересадке части легких пациенту с COVID-19, сообщает BBC.

Операцию провели в Киотском университете, пациентка получила сегменты легких от сына и мужа после отказа его органов из-за повреждений, вызванных коронавирусом. Доноров предупредили о рисках для здоровья из-за уменьшения объема легких в результате операции.

Врачи надеются, что женщина полностью выздоровеет спустя несколько месяцев.

Операция по пересадке легких длилась около 11 часов. Отмечается, что доноры и пациентка находятся в стабильном состоянии.


Я думаю, что на это лечение много надежды в том смысле, что оно создает новый вариант, — отметил профессор Хироси Дат, хирург, руководивший операцией,

Потребность в проведении частичной пересадки легких от живых доноров возникает, поскольку списки ожидания для полной трансплантации легких — там, где орган предоставляют доноры, которые умерли — очень длинные как в Японии, так и в других странах.


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