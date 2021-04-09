В Луцке хулиган разбил авто на парковке и заснул на капоте. Фото: Під прицілом

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В Луцке задержали хулигана, устроившего дебош в подземном паркинге.

На парковке элитного жилого комплекса «Яровица» неадекват разбил девять автомобилей, а затем уснул на капоте чужого автомобиля. Об этом сообщил владелец одной из разбитых легковушек, 9 апреля сообщает издание «Под прицелом».

Отмечается, что инцидент произошел около 4.00 утра. Неизвестный проник на территорию паркинга и начал крушить машины. На видео, которое появилось в сети, видно, как обломки деталей дорогостоящих машин разбросаны почти по всему паркингу. На кадрах видно, как хулиган после содеянного лег спать на капоте одной из машин.

Впоследствии правоохранители установили личность хулигана и задержали его. Оказалось, что это местный житель, проживающий в ЖК «Яровица». Правонарушителя доставили в Луцкий отдел полиции Главного управления Нацполиции в Волынской области.

Напомним, 17 марта нетрезвый мужчина устроил дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Шофер проехал на красный свет светофора, пересек двойную сплошную полосу и въехал в припаркованный легковой автомобиль Hyundai. Правоохранителей и медиков «скорой» неадекватный водитель обматерил и лег спать на асфальте рядом с местом ДТП.