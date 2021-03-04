Парковка. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n151302-voditel-izbil-prohojego-kotoryy-vozmutilsya-parkovkoy-na-zelenoy-zone-foto-video.html

Ракурс

В Виннице водитель избил прохожего, который сделал ему замечание относительно парковки на зеленой зоне.

Инцидент произошел в микрорайоне Подолье. Соответствующее видео с дракой мужчин распространилось в соцсетях.

Произошло столкновение, в результате которого прохожему разбили телефон. Приехав на вызов полиция подтвердила, что водитель и прохожий пошли на «мировую». Мужчины рассказали, что конфликт между ними исчерпан. Пострадавший заявил, что не имеет претензий к своему обидчику и назвал произошедшее «тренировкой».





В полиции Винницкой области заявили, что начато уголовное производство против злоумышленника, который устроил драку во дворе жилых домов. Предварительно установлено, что потерпевший словесно оскорбил жену злоумышленника, после чего последний нанес ему телесные повреждения. В дальнейшем участники конфликта помирились и не имеют друг к другу никаких претензий. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения за хулиганство. За такое преступление предусмотрено наказание — до 5 лет лишения свободы.





Напомним, ранее мы сообщали, что двое новоизбранных местных депутатов городского совета на внедорожнике Mercedes пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов на Львовщине. Полиция привлекла их к ответственности.