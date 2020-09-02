Нарушение ПДД. Фото: OpenBusiness

https://racurs.ua/n143284-na-skolko-popolnili-stolichnyy-budjet-geroi-parkovki-infografika.html

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Нарушение ПДД в Украине наказывается штрафами. В июле-августе 2020 года нарушители пополнили бюджет столицы на 2,7 млн грн.

Самым частым нарушением была остановка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Самыми популярными нарушениями правил парковки за два месяца стали:

Остановка на пешеходном переходе (15 тыс. постановлений);

Остановка на выезде из прилегающих территорий (5,3 тыс. постановлений);

Остановка на полосах для общественного транспорта (4,3 тыс. постановлений).

Также в середине августа в столице запустили в тестовом режиме приложение Kyiv Smart City, которое помогает ускорить получение автомобиля после его перемещения на штрафплощадку.

Новой функцией успели воспользоваться 1 тыс. 581 человек. Благодаря этому выдача автомобилей ускорилась на 30%, утверждают в КГГА.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве эвакуировали редкую спортивную машину McLaren 720S. Владелец припарковал роскошный автомобиль в непредназначенном для этого месте на Малой Житомирской, поэтому его автомобиль эвакуировали вместе с другими нарушителями.

Инспекторы парковки погрузили необычное авто на эвакуатор и доставили его на штрафплощадку.