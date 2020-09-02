На скільки поповнили столичний бюджет «герої паркування» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143284-na-skilky-popovnyly-stolychnyy-budjet-geroyi-parkuvannya-infografika.htmlРакурс
Порушення ПДР в Україні карається штрафами. У липні-серпні 2020 року порушники поповнили бюджет столиці на 2,7 млн грн.
Найчастішим порушенням була зупинка на пішохідному переході. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Найпопулярнішими порушеннями правил паркування за два місяці стали:
- Зупинка на пішохідному переході (15 тис. постанов);
- Зупинка на виїзді з прилеглих територій (5,3 тис. постанов);
- Зупинка на смугах для громадського транспорту (4,3 тис. постанов).
Також у середині серпня в столиці запустили в тестовому режимі додаток Kyiv Smart City, який допомагає прискорити отримання автомобіля після його переміщення на штрафмайданчик.
Новою функцією встигли скористатися 1 тис. 581 особа. Завдяки цьому видача автомобілів прискорилася на 30%, стверджують у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві евакуювали рідкісне спортивне авто McLaren 720S. Власник припаркував розкішний автомобіль в непризначеному для цього місці на Малій Житомирській, тому його автомобіль евакуювали разом з іншими порушниками.
Інспектори паркування завантажили незвичайне авто на евакуатор і доставили його на штрафмайданчик.