Порушення ПДД. Фото: OpenBusiness

https://racurs.ua/ua/n143284-na-skilky-popovnyly-stolychnyy-budjet-geroyi-parkuvannya-infografika.html

Ракурс

Порушення ПДР в Україні карається штрафами. У липні-серпні 2020 року порушники поповнили бюджет столиці на 2,7 млн ​​грн.

Найчастішим порушенням була зупинка на пішохідному переході. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Найпопулярнішими порушеннями правил паркування за два місяці стали:

Зупинка на пішохідному переході (15 тис. постанов);

Зупинка на виїзді з прилеглих територій (5,3 тис. постанов);

Зупинка на смугах для громадського транспорту (4,3 тис. постанов).

Також у середині серпня в столиці запустили в тестовому режимі додаток Kyiv Smart City, який допомагає прискорити отримання автомобіля після його переміщення на штрафмайданчик.

Новою функцією встигли скористатися 1 тис. 581 особа. Завдяки цьому видача автомобілів прискорилася на 30%, стверджують у КМДА.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві евакуювали рідкісне спортивне авто McLaren 720S. Власник припаркував розкішний автомобіль в непризначеному для цього місці на Малій Житомирській, тому його автомобіль евакуювали разом з іншими порушниками.

Інспектори паркування завантажили незвичайне авто на евакуатор і доставили його на штрафмайданчик.