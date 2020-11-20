Депутаты. Фото: Захид.нет

https://racurs.ua/n146789-nujna-pomosch-psihiatra-novoizbrannye-deputaty-pytalis-priparkovatsya-v-podezde-mnogoetajki.html

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Двое новоизбранных местных депутатов городского совета на внедорожнике Mercedes пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов на Львовщине.

Полиция привлекла их к ответственности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Любителями экстремального заезда оказались депутаты Пустомытского городского совета Николай Пущак и Андрей Жидачек. Полиция уже вручила им административные штрафы.

Полиция привлекла к ответственности и оштрафовала двух, прости Господи, депутатов, но здесь, по моему мнению, нужна также помощь психиатра, — заявил Геращенко.



По словам заместителя министра, одному из народных избранников 34 года, а другому — 36. Депутаты выдвигались на выборах от партии «Европейская солидарность». Последний снимает квартиру в этой многоэтажке. Отмечается, что автомобиль Mercedes G 500 с государственной регистрацией ВС0900ВС, на котором было совершено преступление, зарегистрирован на Пущак Любовь Михайловну 1958 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что подвал залили бетоном жители одного из домов в Одессе. Незаконный подвал построили во время реконструкции исторического здания для заведения одного из местных депутатов без согласования с хозяевами квартир. Жители дома направили руку бетономешалки на лестницу подвала.