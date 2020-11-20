Депутати. Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/ua/n146789-potribna-dopomoga-psyhiatra-novoobrani-deputaty-namagalysya-pryparkuvatysya-u-pid-yizdi.html

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Двоє новообраних місцевих депутатів міської ради на позашляховику Mercedes намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів на Львівщині.

Поліція притягнула їх до відповідальності. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Любителями екстремального заїзду виявилися депутати Пустомитської міської ради Микола Пущак та Андрій Жидачек. Поліція вже вручила їм адміністративні штрафи.

Поліція притягла до відповідальності та оштрафувала цих двох несповна розуму, прости Господи, депутатів, але ж тут, на мою думку, потрібна також допомога психіатра, — заявив Геращенко.



За словами заступника міністра, одному з народних обранців 34 роки, а іншому — 36. Депутати висувалися на виборах від партії «Європейська солідарність». Останній винаймає квартиру у цій багатоповерхівці. Зазначається, що автомобіль Mercedes G 500 з державною реєстрацією ВС0900ВС, на якому був скоєний злочин, зареєстрований на Пущак Любов Михайлівну 1958 року народження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підвал залили бетоном мешканці одного із будинків в Одесі. Незаконний підвал збудували під час реконструкції історичної будівлі для закладу одного із місцевих депутатів без узгодження з господарями квартир. Мешканці будинку направили руку бетономішалки на сходи підвалу.