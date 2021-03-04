Паркування. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n151302-vodiy-vidlupcuvav-perehojogo-yakyy-oburyvsya-parkuvannyam-na-zeleniy-zoni-foto-video.html

Ракурс

У Вінниці водій відлупцював перехожого, який зробив йому зауваження щодо паркування у зеленій зоні.

Інцидент трапився у мікрорайоні Поділля. Відповідне відео з бійкою чоловіків розповсюдилося у соцмережах.

Відбулась сутичка, внаслідок якої перехожому розбили телефон. Приїхавши на виклик поліція засвідчила, що водій та перехожий уклали «мирову». Чоловіки розповіли, що конфлікт між ними вичерпаний. Постраждалий заявив, що не має претензій до свого кривдника і назвав подію «тренуванням».





В поліції Вінницької області заявили, що розпочато кримінальне провадження проти зловмисника, який вчинив бійку у дворі житлових будинків. Попередньо встановлено, що потерпілий словесно образив дружину зловмисника, після чого останній завдав йому тілесних ушкоджень. Надалі учасники конфлікту помирились та не мають один до одного жодних претензій. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за хуліганство. За такий злочин передбачено покарання — до 5 років обмеження волі.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двоє новообраних місцевих депутатів міської ради на позашляховику Mercedes намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів на Львівщині. Поліція притягнула їх до відповідальності.