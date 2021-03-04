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Ракурс
Пенсійний фонд позичив майже 4 млрд грн. Фото: espreso.tv

Пенсійний фонд позичив майже 4 млрд грн для виплат у січні-лютому

4 бер 2021, 17:04
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Пенсійний фонд України продовжує накопичувати борги — 3,7 млрд грн було позичено у Державного казначейства.

Саме такої суми не вистачило для виплати пенсій у 2021 році. Станом на початок березня, загальний борг фонду перед ЦКУ становить 65,8 млрд грн або 1,6% валового внутрішнього продукту. Про це повідомляється на сторінці аналітичного центру CASE Ukraine у Facebook.

Наголошується, що в лютому темпи зростання доходів фонду прискорилися до 13,3% рік-до-року, в порівнянні зі збільшенням 5% рік-до-року минулого місяця. Це все одно нижче плану — бюджет Пенсійного фонду передбачає зростання власних доходів в середньому за рік на 14,8%.

Експерти зазначають, що на початку року держава збільшила розмір мінімальної заробітної плати на 20% і це повинно було відбитися на бюджеті ПФУ. Аналітики вважають, що поки стрімке підняття «мінімалки» себе не виправдало.

Також повідомляється, що видатки Фонду в минулому році склали 504 млрд грн, 301,7 млрд грн — власні доходи, решта 202,3 млрд грн — дотації з українського бюджету.


Борг ПФУ перед Казначейством. Інфографіка: CASE Ukraine

Нагадаємо, 1 березня Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій, передбачений ч. 2 ст. 42 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Під час перерахунку мінімальний розмір підвищення пенсії склав 100 грн.

Джерело: Ракурс


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