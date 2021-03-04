ВРП покарала суддю, який дозволив обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Фото:

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Вища рада правосуддя (ВРП) остаточно підтвердила покарання судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Тимура Хамзіна. За це проголосувало 12 членів ВРП, один — проти.

Це сталося після оскарження суддею рішення щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності, яке Третя дисциплінарна палата ВРП винесла 13 січня 2021 року, повідомляє Центр протидії корупції.

Хамзін отримав попередження за те, що дозволив НАБУ провести обшуки у судді Окружного адміністративного суду Києва Володимира Келеберди. На думку ВРП, достатніх підстав для обшуку не було.

Суддя ВАКС вважає, що матеріали справи свідчили про необхідність обшуку. Іншими способами, окрім як обшук і вилучення, отримати інформацію про ймовірний злочин у цьому випадку було неможливо.

Це вже не перший випадок притягнення до відповідальності суддів ВАКС. Наприклад, ВРП притягла до відповідальності Віру Михайленко, яка дала дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Раніше ми повідомляли, що справа Окружного адмінсуду Києва вплинула на кар'єру одного із суддів Вищого антикорупційного суду. Тимур Хамзін отримав попередження від Вищої ради правосуддя.