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Ракурс
ВСП наказал судью, который позволил обыски в Окружном административном суде Киева

ВСП наказал судью, который разрешил обыски в Окружном административном суде Киева

4 мар 2021, 17:02
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Высший совет правосудия (ВСП) окончательно подтвердил наказание судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Тимура Хамзина. За это проголосовали 12 членов ВСП, один — против.

Это произошло после обжалования судьей решения о привлечении его к дисциплинарной ответственности, которое Третья дисциплинарная палата ВСП вынесла 13 января 2021 года, сообщает Центр противодействия коррупции.

Хамзин получил предупреждение за то, что позволил НАБУ провести обыски у судьи Окружного административного суда Киева Владимира Келеберды. По мнению ВСП, достаточных оснований для обыска не было.

Судья ВАКС считает, что материалы дела говорили о необходимости обыска. Другими способами, кроме как обыск и изъятие, получить информацию о возможном преступлении в этом случае было невозможно.


Это уже не первый случай привлечения к ответственности судей ВАКС. Например, ВСП привлек к ответственности Веру Михайленко, которая дала разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

Ранее мы сообщали, что дело Окружного админсуда Киева повлияло и на карьеру одного из судей Высшего антикоррупционного суда. Тимур Хамзин получил предупреждение от Высшего совета правосудия.

Источник: Ракурс


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