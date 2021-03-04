Пенсионный фонд одолжил почти 4 млрд грн. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n151301-pensionnyy-fond-odoljil-pochti-4-mlrd-grn-dlya-vyplat-v-yanvare-fevrale.html

Ракурс

Пенсионный фонд Украины продолжает накапливать долги — 3,7 млрд грн одолжили у Государственного казначейства.

Именно такой суммы не хватило для выплаты пенсий в 2021 году. По состоянию на начало марта общий долг фонда перед ГКУ составляет 65,8 млрд грн, или 1,6% валового внутреннего продукта. Об этом сообщается на странице аналитического центра CASE Ukraine в Facebook.

Отмечается, что в феврале темпы роста доходов фонда ускорились до 13,3% год-к-году, по сравнению с увеличением 5% год-к-году прошлого месяца. Это все равно ниже плана — бюджет Пенсионного фонда предусматривает рост собственных доходов в среднем за год на 14,8%.

Эксперты отмечают, что в начале года государство увеличило размер минимальной заработной платы на 20% и это должно было отразиться на бюджете ПФУ. Аналитики считают, что пока стремительное поднятие «минималки» себя не оправдало.

Также сообщается, что расходы Фонда в прошлом году составили 504 млрд грн, 301,7 млрд грн — собственные доходы, остальные 202,3 млрд грн — дотации из украинского бюджета.

Напомним, 1 марта Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий, предусмотренный ч. 2 ст. 42 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При перерасчете минимальный размер повышения пенсии составил 100 грн.