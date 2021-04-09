Премьера Норвегии оштрафовали за празднование дня рождения – она нарушила карантин. Фото: https://zn.ua/

https://racurs.ua/n153023-premera-norvegii-oshtrafovali-za-prazdnovanie-dnya-rojdeniya-ona-narushila-karantin.html

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За нарушение правил карантина полиция оштрафовала премьер-министра Норвегии Эрну Солберг — она праздновала день рождения в кругу родных.

Женщина провела праздник, нарушив правила социального дистанцирования. Стоимость штрафа составляет 20 тыс. норвежских крон, что равняется 2 тыс. евро, пишет Reuters.

Сама Солберг уже извинилась за то, что нарушила правила карантина. На свое 60-летие она пригласила 13 гостей, тогда как правительство издало запрет на проведение празднований с участием больше 10 человек.

Мы запланировали ужин в ресторане, который, по нашему мнению, отвечал рекомендациям. В ресторане мы забронировали три отдельных столика и соблюдали дистанцию, — сказала Солберг.

Такое поведение своей коллеги раскритиковал министр здравоохранения Норвегии.