Премьера Норвегии оштрафовали за празднование дня рождения — она нарушила карантинhttps://racurs.ua/n153023-premera-norvegii-oshtrafovali-za-prazdnovanie-dnya-rojdeniya-ona-narushila-karantin.htmlРакурс
За нарушение правил карантина полиция оштрафовала премьер-министра Норвегии Эрну Солберг — она праздновала день рождения в кругу родных.
Женщина провела праздник, нарушив правила социального дистанцирования. Стоимость штрафа составляет 20 тыс. норвежских крон, что равняется 2 тыс. евро, пишет Reuters.
Сама Солберг уже извинилась за то, что нарушила правила карантина. На свое 60-летие она пригласила 13 гостей, тогда как правительство издало запрет на проведение празднований с участием больше 10 человек.
Мы запланировали ужин в ресторане, который, по нашему мнению, отвечал рекомендациям. В ресторане мы забронировали три отдельных столика и соблюдали дистанцию, — сказала Солберг.
Такое поведение своей коллеги раскритиковал министр здравоохранения Норвегии.