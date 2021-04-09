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Ракурс
Созданный стартапом Илона Маска нейрочип позволил обезьяне «силой мысли» играть в видеоигры, фото:

Стартап Илона Маска научил обезьяну с чипом в мозгу «силой мысли» управлять видеоиграми (ВИДЕО)

9 апр 2021, 15:33
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Neuralink, один из стартапов известного американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, разрабатывает нейрочипы, призванные в будущем помочь в реабилитации парализованных людей.

Компания недавно поделилась определенными успехами: на опубликованном Neuralink видео можно увидеть, как обезьяна, который вживили нейрочип, «силой мысли» играет в компьютерную игру Pong — симулятор настольного тенниса.

Свои действия в компьютерной игре обезьяна полностью контролировала с помощью имплантированных нейронных нитей.

Отмечается, что животное сначала научили играть с помощью джойстика, а имплантат Neuralink фиксировал информацию о том, какие нейроны при этом задействованы.


Маск создал Neuralink в 2017 году. В 2019 стартап провел презентацию, на которой речь шла о первых шагах в разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера.

Масс ранее рассказывал, что нейрочип Neuralink включает в себя 3,1 тыс. микроэлектродов.

Источник: Ракурс


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