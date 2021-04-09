Створений стартапом Ілона Маска нейрочіп дозволив мавпі «силою думки» грати у відеоігри

https://racurs.ua/ua/n153022-startap-ilona-maska-navchyv-mavpu-z-chipom-u-mozku-sylou-dumky-keruvaty-videoigrou-video.html

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Neuralink, один із стартапів відомого американського бізнесмена та винахідника Ілона Маска, розробляє нейрочіпи, покликані в майбутньому допомогти в реабілітації паралізованих людей.

Компанія нещодавно поділилася певними успіхами: на опублікованому Neuralink відео можна побачити, як мавпа, який вживили нейрочіп, «силою думки» грає в комп’ютерну гру Pong — симулятор настільного тенісу.

Свої дії в комп’ютерній грі мавпа повністю контролювала за допомогою імплантованих нейронних ниток.

Зазначається, що тварину спочатку навчили грати за допомогою джойстика, а імплантат Neuralink фіксував інформацію про те, які нейрони при цьому задіяні.

Маск створив Neuralink у 2017 році. У 2019 стартап провів презентацію, на якій йшлося про перші кроки в розробці чіпів для комунікації мозку і комп’ютера.

Мас раніше розповідав, що нейрочіп Neuralink включає в себе 3,1 тис. мікроелектродів.