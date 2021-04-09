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Ракурс
Створений стартапом Ілона Маска нейрочіп дозволив мавпі «силою думки» грати у відеоігри

Стартап Ілона Маска навчив мавпу з чіпом у мозку «силою думки» керувати відеоігрою (ВІДЕО)

9 кві 2021, 15:33
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Neuralink, один із стартапів відомого американського бізнесмена та винахідника Ілона Маска, розробляє нейрочіпи, покликані в майбутньому допомогти в реабілітації паралізованих людей.

Компанія нещодавно поділилася певними успіхами: на опублікованому Neuralink відео можна побачити, як мавпа, який вживили нейрочіп, «силою думки» грає в комп’ютерну гру Pong — симулятор настільного тенісу.

Свої дії в комп’ютерній грі мавпа повністю контролювала за допомогою імплантованих нейронних ниток.

Зазначається, що тварину спочатку навчили грати за допомогою джойстика, а імплантат Neuralink фіксував інформацію про те, які нейрони при цьому задіяні.


Маск створив Neuralink у 2017 році. У 2019 стартап провів презентацію, на якій йшлося про перші кроки в розробці чіпів для комунікації мозку і комп’ютера.

Мас раніше розповідав, що нейрочіп Neuralink включає в себе 3,1 тис. мікроелектродів.

Джерело: Ракурс


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