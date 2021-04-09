Прем'єра Норвегії оштрафували за святкування дня народження – вона порушила карантин. Фото: https://zn.ua/

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За порушення правил карантину поліція оштрафувала прем'єр-міністра Норвегії Ерну Солберг — вона святкувала день народження в колі рідних.

Жінка провела свято, порушивши правила соціального дистанціювання. Вартість штрафу становить 20 тис. норвезьких крон, що дорівнює 2 тис. євро, пише Reuters.

Сама Солберг вже вибачилася за те, що порушила правила карантину. На своє 60-річчя вона запросила 13 гостей, тоді як уряд видав заборону на проведення святкування за участі понад 10 людей.

Ми запланували вечерю в ресторані, який, на нашу думку, відповідав рекомендаціям. В ресторані ми забронювали три окремих столики й дотримувалися дистанції, — сказала Солберг.

Таку поведінку своєї колеги розкритикував міністр охорони здоров’я Норвегії.