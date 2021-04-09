Ракурсhttps://racurs.ua/
Прем'єра Норвегії оштрафували за святкування дня народження – вона порушила карантин. Фото: https://zn.ua/
Прем'єра Норвегії оштрафували за святкування дня народження — вона порушила карантинhttps://racurs.ua/ua/n153023-premiera-norvegiyi-oshtrafuvaly-za-svyatkuvannya-dnya-narodjennya-vona-porushyla-karantyn.htmlРакурс
За порушення правил карантину поліція оштрафувала прем'єр-міністра Норвегії Ерну Солберг — вона святкувала день народження в колі рідних.
Жінка провела свято, порушивши правила соціального дистанціювання. Вартість штрафу становить 20 тис. норвезьких крон, що дорівнює 2 тис. євро, пише Reuters.
Сама Солберг вже вибачилася за те, що порушила правила карантину. На своє 60-річчя вона запросила 13 гостей, тоді як уряд видав заборону на проведення святкування за участі понад 10 людей.
Ми запланували вечерю в ресторані, який, на нашу думку, відповідав рекомендаціям. В ресторані ми забронювали три окремих столики й дотримувалися дистанції, — сказала Солберг.
Таку поведінку своєї колеги розкритикував міністр охорони здоров’я Норвегії.
Читайте також
.
Діти-сироти проти страхової компанії: дух і буква закону
Медичні справи: проґавлений інфаркт
Пристрасті навколо COVID-вакцинації: що нового в інструкції до CoviShield, тромбози і відсутність антитіл після щеплення
Вакцинуватися не можна пропустити: інкубатори для нових штамів коронавірусу — хто вони?
Загрузка...