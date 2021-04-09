У Луцьку хуліган розтрощив авто на парковці та заснув на капоті. Фото: Під прицілом

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У Луцьку затримали хулігана, який влаштував дебош у підземному паркінгу.

На парковці елітного житлового комплексу «Яровиця» неадекват розтрощив дев’ять автомобілів, а потім заснув на капоті чужого автомобіля. Про це повідомив власник одного із розбитих легковиків, 9 квітня повідомляє видання «Під прицілом».

Зазначається, що інцидент трапився близько 4.00 ранку. Невідомий проник на територію паркінгу та почав трощити машини. На відео, яке з’явилося в мережі, видно, як уламки деталей дороговартісних машин розкидані майже по всьому паркінгу. На кадрах видно, як хуліган після скоєного ліг спати на капоті однієї з машин.

Згодом правоохоронці встановили особу хулігана та затримали його. Виявилося, що це місцевий мешканець, який проживає в ЖК «Яровиця». Правопорушника доставили у Луцький відділ поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Нагадаємо, 17 березня нетверезий чоловік влаштував дорожньо-транспортну пригоду в Києві. Шофер проїхав на червоне світло світлофора, перетнув подвійну суцільну смугу та в’їхав у припаркований легковий автомобіль Hyundai. Правоохоронців та медиків «швидкої» неадекватний водій обматюкав та ліг спати на асфальті поряд із місцем ДТП.