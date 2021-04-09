Першу в світі трансплантацію частини легенів пацієнту з COVID-19 провели в Японії

Коронавірус вражає легені хворих

https://racurs.ua/ua/n153025-pershu-v-sviti-transplantaciu-chastyny-legeniv-paciientu-z-covid-19-provely-v-yaponiyi.html

Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19 вражає легені хворих.

У Японії провели першу в світі операцію з пересадки частини легенів пацієнту з COVID-19, повідомляє BBC.

Операцію провели в Кіотському університеті, пацієнтка отримала сегменти легенів від сина та чоловіка після відмови її органів через пошкодження, спричинені коронавірусом. Донорів попередили про ризики для здоров’я через зменшення обсягу легенів внаслідок операції.

Лікарі сподіваються, що жінка повністю одужає за кілька місяців.

Операція з пересадки легенів тривала близько 11 годин. Зазначається, що донори та пацієнтка перебувають у стабільному стані.

Я думаю, що на це лікування є багато надії в тому сенсі, що воно створює новий варіант, — зазначив професор Хіросі Дат, хірург, який керував операцією,

Потреба в проведенні часткової пересадки легень від живих донорів виникає, оскільки списки очікування для повної трансплантації легенів — там, де орган надають донори, які померли — дуже довгі як у Японії, так і в інших країнах.