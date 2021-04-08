Переведите чиновников на дистанционку — у Кличко ответили на претензии Зеленского к спецпропускам

https://racurs.ua/n152978-perevedite-chinovnikov-na-distancionku-u-klichko-otvetili-na-pretenzii-zelenskogo.html

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Коронавирус в Киеве пытаются обуздать с помощью карантина, в частности спецпропусков на общественный транспорт. Такие пропуска в столице получили работники предприятий критической инфраструктуры в количестве 500 тыс. билетов. В то же время в офисе Владимира Зеленского «отчитали» мэра Киева Виталия Кличко из-за ситуации с спецпропусками. 8 апреля появился ответ местных властей Банковой.

Киевсовет предложил перевести часть органов власти на дистанционную работу, чтобы обеспечить всех медиков соответствующими проездными документами, — отметил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Он также предложил чиновникам вернуть часть полученных ими спецпропусков на транспорт.

Я бы предложил центральным органам исполнительной власти вернуть 81 тыс. спецпропусков, которые они получили. Я считаю, что за эти 81 тыс. мы точно обеспечим всех медработников. А центральные органы исполнительной власти, пожалуй, есть смысл перевести на дистанционную работу и прислушаться к тем рекомендациям, что дает Министерство здравоохранения, если они не прислушиваются к рекомендациям властей Киева, — резюмировал Бондаренко.

Напомним, по словам Кличко, пропуски выдали: