Переведите чиновников на дистанционку — у Кличко ответили на претензии Зеленского к спецпропускам (ВИДЕО)https://racurs.ua/n152978-perevedite-chinovnikov-na-distancionku-u-klichko-otvetili-na-pretenzii-zelenskogo.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве пытаются обуздать с помощью карантина, в частности спецпропусков на общественный транспорт. Такие пропуска в столице получили работники предприятий критической инфраструктуры в количестве 500 тыс. билетов. В то же время в офисе Владимира Зеленского «отчитали» мэра Киева Виталия Кличко из-за ситуации с спецпропусками. 8 апреля появился ответ местных властей Банковой.
Киевсовет предложил перевести часть органов власти на дистанционную работу, чтобы обеспечить всех медиков соответствующими проездными документами, — отметил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Он также предложил чиновникам вернуть часть полученных ими спецпропусков на транспорт.
Я бы предложил центральным органам исполнительной власти вернуть 81 тыс. спецпропусков, которые они получили. Я считаю, что за эти 81 тыс. мы точно обеспечим всех медработников. А центральные органы исполнительной власти, пожалуй, есть смысл перевести на дистанционную работу и прислушаться к тем рекомендациям, что дает Министерство здравоохранения, если они не прислушиваются к рекомендациям властей Киева, — резюмировал Бондаренко.
Напомним, по словам Кличко, пропуски выдали:
учреждениям здравоохранения и фармацевтики — 152 тыс. билетов;
сфере промышленности — 104 тыс. билетов;
центральным органам исполнительной власти, государственным и коммунальным учреждениям и организациям выдали 81 тыс. билетов;
военнослужащим, спасателям, правоохранителям, органам судебной системы — 72 тыс. билетов;
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства — 46 тыс. билетов;
работникам СМИ выдали — 4 тыс. 700 спецпропусков;
учреждениям культуры, религиозной и ритуальной сферы — 2 тыс. 700.